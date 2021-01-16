IIHF примет решение о переносе ЧМ по хоккею из Белоруссии в понедельник

Цюрих, 16 января. Международная федерация хоккея (IIHF) планирует в понедельник принять окончательное решение, проводить ли матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии.

Соответствующее заявление сделал глава федерации Рене Фазель. Он отметил, что в течение пяти дней пройдут переговоры с компаниями, которые отказались от спонсирования соревнования, если оно будет проводиться в Белоруссии. По информации СМИ, вместо Белоруссии турнир могут принять Латвия, Дания или Словакия. Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии причин для переноса чемпионата мира по хоккею в другую страну. Он подчеркнул, что спортивные комплексы полностью готовы к проведению турнира.