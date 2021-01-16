Звезда «Друзей» Лиза Кудроу рассказала о работе над спецэпизодом сериала

Вашингтон, 16 января. Съемки специального эпизода сериала «Друзья» стартовали в США. Исполнительница роли Фиби Буффе Лиза Кудроу раскрыла подробности проекта.

Кудроу приняла участие в записи подкаста Роба Лоу и поделилась информацией о съемках. По ее словам, премьера эпизода должна была состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 пришлось перенести релиз. Однако некоторые сцены уже удалось отснять. Сейчас идет работа над завершением съемок.

Последний раз звездный каст сериала собирался 16 лет назад. Поклонники снова увидят всех актеров в грядущем эпизоде. Отмечается, что в шоу не будет сценария.

Исполнитель роли Чендлера Бинга в «Друзьях» Мэттью Перри анонсировал старт съемок спецвыпуска сериала еще прошлой осенью. Тогда он предположил, что работа может начаться весной 2021 года.