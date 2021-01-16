Netflix пообещал запустить еженедельный марафон кинопремьер

Лос-Анджелес, 16 января. Новые кинофильмы на платформе Netflix будут появляться каждую неделю. О планах на 2021 год рассказала пресс-служба американского сервиса потокового вещания.

В списке кинопремьер присутствуют около 70 фильмов. В анонсированных картинах снялись такие звезды кинематографа, как Мерил Стрип, Леонардо Ди Каприо, Галь Гадот, Сандра Буллок и Джейк Джилленхол.

«Мы начинаем 2021 год с размахом. В этом году список удивит и порадует киноманов со всего мира фильмами отмеченных наградами режиссеров», – сообщили в пресс-службе.

Netflix ранее анонсировал появление двух своих студий в Южной Корее. Они будут расположены недалеко от Сеула.