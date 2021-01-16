Фанаты восхитились игрой Козловского в зарубежном сериале «Викинги»

Москва, 16 января. Российский актер Данила Козловский поделился впечатлениями от съемок шестого сезона сериала «Викинги». Поклонники не остались в стороне и поблагодарили его за игру.

На данный момент идет шестой сезон сериала, который стартовал в 2013 году. Он был разбит на два «этапа», где имеется по десять серий в каждом из них. Сейчас стартовал показ 11 эпизода. Козловский опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил создателей проекта за предоставленную ему возможность сыграть в шоу. Он исполнил роль князя Олега.

«Спасибо каждому члену съемочной группы за действительно потрясающий профессионализм!» — написал российский актер.

Поклонники творчества Козловского не остались в стороне и поблагодарили его за актерскую игру. По их мнению, россиянин отлично смотрелся по сравнению с зарубежными коллегами.

«Ваша игра в сериале была просто потрясающей! Показали пример другим!» — написал подписчик.

«Данила, спасибо за вашу прекрасную игру!» — отметил фанат.

Осенью российские СМИ сообщили о расставании Данилы Козловского с актрисой Ольгой Зуевой. У них осталась дочь Ода Валентина, которой в марте исполнится один год.