Вера Брежнева показала редкий снимок с повзрослевшими дочерями

Москва, 16 января. Певица Вера Брежнева редко показывает фотографии со своими дочерями. Однако недавно артистка и ее наследницы поучаствовали в съемке для модного издания Elle.

Старшая дочь певицы Соня родилась, когда звезде было всего 17 лет. Младшая Сара появилась на свет от предпринимателя Михаила Кипермана. Обе девочки унаследовали красоту и женственность своей матери.

Фотосессия для российского журнала Elle с Брежневой и ее дочками выполнена в черно-белом стиле. Все участницы съемки позируют в свитерах белого цвета в поле среди колосьев. Светлые волосы певицы собраны в небрежный хвост, а на лице практически отсутствует косметика.

«Так редко мы находимся вместе в одном городе. И я решила запечатлеть этот момент», — подписала Брежнева снимок.

Поклонники пришли в восторг от фотографии, многие обратили внимание на сходство между дочками и звездной мамой. Всего за несколько часов публикация набрала свыше 70 тысяч лайков.

«Представляю, как ваши девочки наслаждаются такой мамой!» — отметила подписчица.

«От фото веет спокойствием и умиротворением. Невероятно красивые», — добавила вторая.

«Как сестренки», — восхитилась фанатка.

Старшая дочь певицы Соня активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram. Сейчас 19-летняя девушка живет в США, а 11-летняя Сара остается на воспитании Брежневой и музыкального продюсера Константина Меладзе. Соня Киперман обладает роскошными внешними данными и часто публикует фотографии в купальниках. Недавно она поделилась снимком с яхты, на котором запечатлена в черном купальнике.