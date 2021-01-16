Два человека задержаны в аэропорту Франкфурта из-за бесхозного багажа

Франкфурт, 16 января. Полиция немецкого Франкфурта проводит операцию на территории местного аэропорта. В здании воздушной гавани обнаружен подозрительный чемодан.

Правоохранители уже осмотрели багаж и признали его безвредным. В рамках операции перекрыт один из терминалов аэропорта во Франкфурте-на-Майне. По факту произошедшего задержаны два человека, еще один подозреваемый разыскивается.

В настоящее время операция в аэропорту Франкфурта закончена. В местной полиции не уточнили судьбу задержанных граждан.

Несколько десятков авиарейсов 16 января были задержаны или отменены в Москве из-за непогоды. Российскую столицу накрыл сильный снегопад и ветер, который продлится в течение всего дня.