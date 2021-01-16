ФК «Спартак» объявил о трансфере игрока сборной Нидерландов Хендрикса

Москва, 16 января. Хавбек ПСВ и сборной Нидерландов Йоррит Хендрикс официально перешел в московский «Спартак». Соответствующая информация появилась на официальном сайте «красно-белых».

Полузащитник подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» и в ближайшее время присоединиться к команде на сборе в Дубае. Хендрикс является воспитанником ПСВ. В составе нидерландского клуба он провел 239 игр, забил восемь мячей и отдал 17 голевых передач, пишет RT.

Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско покинет команду по окончанию сезона. Сейчас руководство клуба рассматривает кандидатов на его место. Одним из претендентов является бывший наставник «Монако» Леонарду Жардим.