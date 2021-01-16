Иранские ракеты напугали американский экипаж авианосца «Нимиц»

Корпус стражей Исламской революции Ирана отработал удар баллистическими ракетами дальнего радиуса по целям в северной части Индийского океана. Всего в 160 километрах находился американский авианосец «Нимиц».

Официальные лица говорят, что по крайней мере одна ракета упала в 20 милях от проходящего мима коммерческого судна. Более подробную информацию о корабле американские военные отказались предоставлять, сославшись на соображения конфиденциальности.

Экипаж «Нимица» знал о проведении учений иранской стороной. Они выразили озабоченность, насколько близко пройдут ракеты. Американский авианосец собирались передислоцировать, однако по приказу действующего президента Дональда Трампа он остался на месте. Связано это было с угрозами высшим должностным лицам властями Ирана.

«Нимиц» с ноября 2020 года находится на патрулировании в Персидском заливе. Несмотря на то, что на Ближний Восток Вашингтон направил два бомбардировщика B-52 якобы для сдерживания Ирана, учения показали, «кто здесь хозяин».

Существуют два варианта развития событий: Трамп может развязать войну или оставить дрожащих от страха американских военных в персидских водах. Иран со своей стороны показал, что не готов «плясать под дудку» нового избранного президента Джо Байдена. А это уже говорит о слабости последнего в принятии важных стратегических решений. Единственный вариант для Байдена в диалоге с Ираном — это продолжить установленную Трампом политику. Эта политика помогла добиться исторического признания Израиля четырьмя странами: ОАЕ, Бахрейном, Марокко и Суданом.