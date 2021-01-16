Видео массовой эвакуации пассажиров аэропорта Франкфурта появилось в Сети

Франкфурт, 16 января. Сотрудники правоохранительных органов Германии проводят спецоперацию в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Тем временем очевидцы публикуют в Сети кадры массовой эвакуации пассажиров.

Представители аэропорта уведомили о временном прекращении работы Терминала-1. Также на фоне полицейской операции вынужденно перекрыт проход на региональный железнодорожный вокзал и станцию дальнего следования, следует из заявления на официальной странице аэропорта в Twitter.

«Пассажиров просят следовать инструкциям сотрудников службы безопасности на месте», — сказано в сообщении.

Ранее в Новосибирске спасатели провели эвакуацию жителей высотки в Дзержинском районе города. Причиной послужило задымление в подъезде. В результате инцидента никто не пострадал.