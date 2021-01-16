Россиянин Буров стал победителем этапа Кубка мира в лыжной акробатике

Ярославль, 16 января. Российский фристайлист Максим Буров занял первое место на домашнем этапе Кубка мира в лыжной акробатике. Соревнование проходит в Ярославле.

Фристайлист завершил выступление с показателем 127,60 балла. Следом за ним расположился еще один россиянин — Павел Кротов, показавший результат 120,81 балла. Тройку лидеров замкнул спортсмен из Швейцарии — Ноэ Рот (120,36). Этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике завершится 17 января.

Ранее прошел шестой этап «Тур де Ски», который проходил в итальянском Валь-ди-Фьемме. Российский лыжник Александр Большунов выиграл в общем зачете гонки, обогнав француза Мориса Манифика на 3 минуты и 22 секунды.