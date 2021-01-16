Минэнерго Белоруссии сообщило об инциденте на первом энергоблоке БелАЭС

Минск, 16 января. Первый энергоблок атомной Белорусской электростанции отключен от сети из-за срабатывания механизма безопасности генератора. Об этом сообщает министерство энергетики страны.

После инцидента радиационный фон БелАЭС вблизи объекта находится в пределах нормы, уточнили в ведомстве. Там добавили, что система защиты подала сигнал во время опытно-промышленных мероприятий на первом энергоблоке, которые подразумевают испытания местных оборудований и механизмов.

«В 19:02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора», — сказано в заявлении белорусского министерства.

Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис уведомил о намерениях страны разработать план по блокировке поставок электроэнергии с БелАЭС. По его словам, документ будет готов к концу января — началу февраля.