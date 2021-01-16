Наставница шоу «Танцы» Татьяна Денисова объяснила, почему не дает интервью

Москва, 16 января. Наставница шоу «Танцы» на канале ТНТ Татьяна Денисова рассказала, что не дает интервью, так как не хочет ввязываться в «фальш».

К сожалению или счастью, в очереди за возможностью побеседовать с хореографом не так уж много лиц. В числе поклонников танцовщицы, которым интересна ее жизнь — в основном лишь зрители «Танцев», так как это один из немногих ее крупных проектов.

Кроме того, звезда явно испытывает недоверие и даже отторжение, даже просто услышав слово «интервью». В этом формате беседы так много фальши и выставления себя в наилучшем свете, что лучше даже не начинать, уверена Денисова.

«А еще более жалкое зрелище — исповедующаяся «звезда». Чтобы что-то вещать, нужно хотя бы в себе не сомневаться», — объяснила хореограф.

Она также отметила важность не удариться в спекуляции. Таким образом, по мнению знаменитости, давать интервью — это целое искусство.

Помимо «Танцев» на ТНТ на российском телевидении также есть еще один популярный хореографический проект — «Танцы со звездами». Недавно Сергей Лазарев пообещал «жару» в новом сезоне шоу, который стартует 17 января.