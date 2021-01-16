Новый механизм отбора кандидатов в Президентский совет согласовали в Ливии

Женева, 16 января. Члены Консультативного комитета Ливии провели встречу в столице Швейцарии, пишет Libya Alahrar TV.

Источник канала сообщает, что все 18 представителей комиссии согласились с предложением по новому порядку выборов единого правительства в североафриканском государстве. В ближайшее время документ с подписями направят на одобрение 75 делегатам Форума политического диалога.

Этот способ избрания исполнительной власти подразумевает выдвижение одного кандидата от региона. Чтобы баллотироваться в Президентский совет, каждый из них должен получить минимум 70% голосов в своем муниципалитете.

Если региональная администрация не может согласовать такого претендента, то необходимо подать список из нескольких выдвиженцев, чтобы хотя бы одного из них поддерживали 60% избирателей.

Стоит добавить, что такой механизм в настоящий момент является проектом и официально пока не утвержден.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) создаст юридический комитет ради подготовки конституционной и правовой основы для проведения выборов в декабре 2021 года.