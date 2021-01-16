Американцы отстаивают Трампа и не видят в Байдене президента США

20 января в Вашингтоне состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Эти выборы, стали, пожалуй, самыми скандальными в истории, а результат их голосования расколол Штаты на две части — так и до гражданской войны недалеко. В день инаугурации в Вашингтон будут переброшены около 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США для обеспечения безопасности. Настолько Байден опасается за свою жизнь, наверное, правильно, учитывая огромное количество разгневанных сограждан.

Согласно данным нового национального опроса, большинство американцев не признают избранного президента и не желают видеть его лидером государства. Кроме того, они хотят, чтобы обе палаты Конгресса выступили против Байдена. Около 60% американцев, отдающих предпочтение Республиканской партии, призывают лидеров республиканцев активнее противостоять Байдену и встать на защиту еще действующего лидера Дональда Трампа, даже если страна будет находиться в критической ситуации. Чуть больше 30% опрошенных смирились с итогами, считая, что республиканцы в Конгрессе должны постараться найти общий язык с главой-демократом и попытаться сработаться, даже если его президентство приведет к разочарованию.

За несколько часов до вступления Байдена на должность президента Трамп покинет Белый дом и вылетит во Флориду. На этой неделе республиканец был необоснованно привлечен к ответственности за «подстрекательство к восстанию», хотя понятно, что сторонники Дональда прибегли бы к штурму Капитолия и без «его призывов». Легче обвинить одного Трампа, чем признать проблемы в избирательной системе США. Несмотря на пострадавший рейтинг Трампа из-за беспорядков в Капитолии, его сторонники хотят, чтобы тот оставался крупной политической фигурой еще на долгие годы. Рейтинг одобрения среди республиканцев у президента остается на высоком уровне и составляет 79%.

Ранее ФАН сообщал, что две социальные сети восстановили доступ к аккаунтам действующего президента США Дональда Трампа. Блокировку сняли Facebook и Instagram. Ожидалось, что профили политика будут закрыты минимум до 20 января, когда истечет его президентский срок.