В Минобороны РФ обсудили новое защитное снаряжение для летчиков

Москва, 16 января. В Минобороны РФ состоялось совещание, участники которого обсудили создание нового защитного снаряжения для военных летчиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основными задачами, над которыми работают специалисты, являются обеспечение выживаемости летчика после приводнения в холодной воде в течение более 24 часов, а также улучшение эргономики разгрузочного жилета и оптимизация массогабаритных и эргономических характеристик вооружения летчиков.

По итогам совещания заместитель главы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров поставил задачу продолжить работу над модернизацией имеющегося снаряжения, а также уделить внимание созданию новых образцов.

Ранее стало известно, что российские специалисты работают над созданием батареи для активного экзоскелета, которым будет оснащаться экипировка нового поколения «Сотник». В новую экипировку также будет встроен искусственный интеллект. Кроме того, она будет в себя включать систему управления, поражения, защиты и энергообеспечения.