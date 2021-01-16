Советник президента Украины рассказал о влиянии локдауна на гривну

Киев, 16 января. Украинские власти ожидают укрепления национальной валюты в результате локдауна, введенного в стране в период с 8 по 24 января текущего года.

Об этом сообщил прессе советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Он также отметил, что условия действующего карантина прописаны таким образом, что многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия до сих пор работают. В то же время помощник Зеленского убежден, что экономическая ситуация на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

Минфин уже привлек в текущем году более 17 млрд гривен на двух аукционах по размещению облигаций, а часть покупателей ввезла в страну валюту и конвертировала ее в украинскую гривну для приобретения облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГЗ), заключил Устенко.

Министр правительства Украины Олег Немчинов ранее обращал внимание сограждан на то, что минимальная заработная плата в стране сейчас выше, чем у граждан России.