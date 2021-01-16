Фанаты Ани Лорак атаковали бывшего мужа певицы с требованием признаться ей в любви

Москва, 16 января. Поклонники украинской певицы Ани Лорак не могут смириться с ее разводом с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они осыпали мужчину просьбами восстановить отношения.

Лорак вышла замуж за Налчаджиоглу в 2009 году. Спустя два года у них родилась дочь София, а в 2019 году пара рассталась. С тех пор оба родителя принимают непосредственное участие в воспитании ребенка.

Начало января бизнесмен провел в Москве, где посетил с дочерью различные образовательно-развлекательные мероприятия. Например, они побывали на водном шоу в «Москвариуме». Кадрами с выступления Налчаджиоглу поделился на своей странице в Instagram. По мнению бизнесмена, представление получилось не хуже, чем в Лас-Вегасе.

Интернет-пользователи, однако, стали обсуждать не шоу, а личную жизнь певицы и бизнесмена. Фанаты Лорак атаковали бывшего мужа артистки с требованием признаться ей в любви. Они не смогли смириться с тем, что такая красивая пара не сумела сохранить брак.

«Не отпускайте Каролину (Каролина Куек, настоящее имя исполнительницы. — Прим. ФАН)!»; «Очень жаль, что расстались»; «Ты же любишь Каролину! Признайся сам себе! А она тебя!» — написали поклонники.

Лорак недавно напугала фанатов резкой сменой имиджа. Поклонникам показалось, что она перекрасилась из шатенки в блондинку и отрезала челку. Но звезда всего лишь примерила парик.