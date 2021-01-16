Игорь Николаев очаровал фанатов видео с пятилетней дочкой из Майами

Майами, 16 января. Композитор и певец Игорь Николаев улетел отдыхать с женой и дочкой Вероникой в Майами. Артист умилил подписчиков видео с пятилетней малышкой.

В одном из опубликованных роликов Вероника гуляет по пустынному пляжу, собирая ракушки. Из-за большой разницы во времени звездная семья оказалась на пляже в 7 утра и любовалась видами в ожидании восхода солнца.

На втором видео дочь музыканта плавает в бассейне: ныряет, пританцовывает и красуется в купальнике. Николаев рассказал, что после утренних водных процедур он с женой и маленькой наследницей отправляется в Диснейленд. Именно там он спразднует свой день рождения — в окружении самых родных, поедая «дико неполезные, но вкусные» гамбургеры и картошку фри.

«Самый очаровательный дельфинчик»; «Никуся — русалочка, красавица. Заряжайтесь энергией солнышка»; «Вероника — это лучик счастья», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Дочь Игоря Николаева Вероника ранее приняла участие в шоу «Угадай мелодию» и познакомилась на передаче с наследницей певицы Ани Лорак Соней.