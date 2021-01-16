ВВС США рассказали, что общего у болида «Формулы-1» и самолета будущего

Вашингтон, 16 января. Разработка истребителя шестого поколения, ведущаяся в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD) в интересах ВВС США, использует инженерию в стиле «Формулы-1».

Подробности программы появились на страницах американского журнала Popular Mechanics. Секретами разработки поделился с изданием помощник по закупкам министра ВВС Уилл Ропер. Он рассказал СМИ, что демонстратор стал для ВВС вторым после американо-шведского реактивного образца T-7 Red Hawk. Однако он отметил, что протестированное изделие «на годы опередило ожидания». Самолет был представлен в виртуальном виде, как и гоночные автомобили класса «Формула-1»: при создании их прототипов активно задействуют технологии цифровой инженерии, начиная от корпуса и заканчивая резиной покрышек.

Ропер уверен, что цифровую инженерию намного сложнее ослабить дешевой иностранной рабочей силой, также на ней не сказываются трудности в поиске подрядчика.

В сентябре он заявил журналистам, что военные подняли в воздух демонстрационную версию Х-самолета, испытания прошли в условиях высокой секретности. Под Х-самолетом подразумевался летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что СМИ стало известно, что военное руководство США разрабатывало план «глубокого удара» по территории Китая и Россия с помощью малозаметных бомбардировщиков. О разработке концепции и отработке противодействия российским ПВО журналистам рассказал майор ВВС США.