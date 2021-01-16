ВМФ США подтвердил подлинность видеороликов с НЛО

Вашингтон, 16 января. Видеокамеры зафиксировали объекты, которые совершали сложные маневры. Специалисты считают, что выполнить подобные перемещения современная техника не может.

Речь идет о роликах под названием «FLIR1», «Gimbal» и «GoFast». Они показывают эпизоды наблюдений за неопознанными летающими объектами с флотских воздушных судов. Одно видео снял истребитель F/A-185F. Другой ролик принадлежит пилотам самолетов, совершивших взлет с авианосца «Нимиц». В видео слышно, как экипаж обсуждает появление странных объектов.

НЛО внезапно возникли на высоте 27 километров у побережья Калифорнии, после чего направились в сторону моря. Затем объекты зависли на высоте семи километров и исчезли с радаров. Согласно официальной терминологии, НЛО именуются как «необъяснимые воздушные явления». ВМС США таким образом обозначают любые незарегистрированные летательные аппараты.

Неопознанные объекты неоднократно фиксировались в разных уголках Земли. Необычный светящийся диск ранее увидел житель Соединенных Штатов над «Зоной 51». Сторонник теории заговора и уфолог Скотт Уоринг считает, что встреча мужчины с НЛО могла произойти из-за близкого расположения к ветряным электростанциям.