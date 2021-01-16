Первый случай нового штамма коронавируса зафиксировали в Аргентине

Буэнос-Айрес, 16 января. Врачи Аргентины выявили первый случай нового штамма коронавируса на территории страны. Об этом сообщил министр науки и технологий республики Роберто Сальварецца.

Новую разновидность SARS-CoV-2 выявили у гражданина Аргентины с видом на жительство в Великобритании, обратил внимание Сальварецца. Мужчина прибыл в родную страну в конце декабря, уточнил министр. По словам врачей, у этого пациента не было никаких клинических симптомов заболевания.

Британские врачи сообщили о новом штамме коронавируса в сентябре 2020 года. Мутация сделала заболевание на 70% заразнее ранее известных штаммов, однако сведений о патогенности этого штамма пока нет.