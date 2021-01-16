Ксения Собчак высмеяла запевшую после разрыва с Тимати Решетову

Москва, 16 января. Журналистка и светская львица Ксения Собчак намекнула на сходство Анастасии Решетовой, попробовавшей себя в пении после расставания с Тимати, с Ольгой Бузовой.

В последний вечер отдыха в Дубае Решетову потянуло на пение: она опубликовала видео своего домашнего выступления, отметив, что обычно подобные ролики остаются в личном архиве. На записи она подпевает известной песне, двигаясь, будто стоит на сцене, и используя телефон вместо микрофона.

«Потянуло на пение после расставания? Ну это, как мы знаем, бывает», — прокомментировала ее вокальный дебют Ксения Собчак.

Светская львица таким образом намекнула на начало музыкальной карьеры Ольги Бузовой сразу после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. По всей видимости, телеведущая запела из-за боли, накопившейся в ее душе. Первые треки певицы были посвящены предательству и измене.

Ксения Собчак ранее намекнула, что у Ольги Бузовой входит в привычку жениться на Мальдивах, ведь заключенный там брак не имеет юридической силы в России. Телеведущая уже проводила церемонию на островах с бывшим мужем, напомнила журналистка.