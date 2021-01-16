В США рассказали, чем Вашингтон ответит России на «Искандер-М»

Вашингтон, 16 января. Американские специалисты разрабатывают новую ракету средней дальности Operational Fires, которая станет ответом российской крылатой ракете 9М729 для комплекса «Искандер-М».

По данным экспертов американского издания Popular Mechanics, в ближайшее время создан первый образец гиперзвуковой ракеты OpFires, которая якобы сможет преодолеть расстояние в 1600 километров за 20 минут. Летные испытания планируется начать в 2022 году, передает «ПолитРоссия».

«При запуске ракета разгоняется до гиперзвуковых скоростей, достигая большой высоты, но оставаясь в пределах земной атмосферы. Вместо того, чтобы выйти на низкую околоземную орбиту, как боеголовка баллистической ракеты, OpFires выравнивает траекторию полета, а затем скользит вниз к цели с гиперзвуковой скоростью», – отмечают аналитики.

Пусковая установка будет размещаться на тяжелом грузовике, а транспортировать ракеты, как ожидается, смогут самолеты C-130 Hercules. Это позволит доставлять гиперзвуковые снаряды на удаленные аэродромы на рубежах потенциальных боевых действий.

Ранее стало известно, что разрекламированная действующим президентом США Доналдом Трампом сверхскоростная «супер-пупер» ракета оказалась фейком. Американские ученые изучили технические характеристики ракеты и пришли к выводу, что данный проект не может быть реализован.