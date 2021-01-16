СМИ узнали о планах Европы пошатнуть «господство» доллара

Вашингтон, 16 января. Европейский союз планирует заявить, что мировые рынки слишком зависимы от американской валюты, сообщает Financial Times со ссылкой на проект Еврокомиссии и источники в ней.

Власти Брюсселя намерены поднять данный вопрос за несколько дней до инаугурации избранного американского президента Джо Байдена, запланированной на 20 января 2021 года, уточняет издание. По мнению источников, проект будет принят во вторник, и в него еще могут быть внесены изменения.

В документе в основном говорится о трудностях, с которыми столкнулся Евросоюз после того, как нынешний президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп восстановил санкционные ограничения против Ирана. Есть необходимость «защитить» Европу от «последствий незаконного экстерриториального применения» таких мер, говорится в проекте.

«Годы президентства Трампа высветили наши уязвимости, и мы должны устранить их, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами», — заключил источник Еврокомиссии.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что новые американские санкции стали ответом на возобновление иранской ядерной программы.