В Дагестане реально работают не более 15% общественных организаций

Махачкала, 16 января. В Дагестане официально зарегистрировано более трех тысяч общественных организаций, но реально работают из них не более 15%. Они играют значительную роль в жизни республики, поэтому необходимо увеличить их финансирование государством, считает глава регионального министерства по национальной политике Энрик Муслимов.

«В Дагестане официально зарегистрировано свыше трех тысяч общественных организаций, фактически работают 10–15% от этого числа. Это достаточно много для региона. При этом они играют существенную роль в жизни республики, что в особенности было заметно во время пандемии коронавируса», – рассказал журналистам министр.

Говоря о роли общественных объединений в становлении гражданского общества, он напомнил, что одна из первых встреч врио главы Дагестана Сергея Меликова после назначения его на эту должность была проведена именно с общественниками.

«Руководитель республики провел уже несколько таких встреч. Для общественников – это подъем, теперь они уверены в том, что их голос будет услышан. Для организаций такие встречи очень важны, они их ждут, чтобы довести до главы региона проблемы общества, чаяния людей. Для Сергея Меликова – это тоже шанс получить информацию без прикрас, узнать, что в действительности волнует население. То же касается и религиозных организаций. Они представляют общество, и с религиозными деятелями также встречается глава республики. Они могут напрямую озвучить проблемы верующих, а верующие в Дагестане – это подавляющая часть населения», – сказал Муслимов.

Руководитель Миннаца объяснил, что у главы региона появились дополнительные источники получения объективной информации. В этой связи возникает необходимость поддержки общественных организаций.

«Меняется формат общения, усиливается активность общественников, так как они видят, что востребованы. Поэтому мы предложили увеличить субсидии для поддержки общественных организаций и объединений», – сообщил министр.

В разгар пандемии коронавирусной инфекции в Дагестане многие общественные организации, волонтерские корпуса оказывали значительную поддержку медицинским работникам и населению. В частности, добровольцами доставлялись продукты и лекарственные препараты пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.

Ранее ФАН сообщал, что участники акции #МыВместе подарили велотренажер ребенку в Дагестане, который страдает детским церебральным параличем и эпилепсией. Он был приобретен усилиями активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта.