Авария в Башкирии унесла жизнь двоих взрослых и двоих детей

Уфа, 16 января. Грузовик столкнулся с легковушкой в Башкирии. В итоге погибли четыре человека, еще один пострадавший получил серьезные травмы.

Смертельное ДТП произошло на 1338 километре трассы Самара — Уфа — Челябинск. Грузовик, ехавший на большой скорости, столкнулся с Lada Priora. В результате легковушку снесло с дороги. После ДТП отечественный автомобиль превратился в груду металла.

Медики экстренно госпитализировали одного пострадавшего в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Еще одно ДТП произошло в Петербурге. Там машина пробила стеклянные двери и влетела в кофейню, сообщал телеканал «360».