Иммунолог объяснил, почему женщины чаще заболевают коронавирусом

Женщины чаще обследуются на COVID-19, поэтому процент заболевших среди них может быть выше, чем среди мужчин. Такое предположение в комментарии ФАН высказал иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В пятницу, 15 января, директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой сообщил, что среди заболевших в России преобладают женщины (57%). На долю мужчин, по его словам, приходится 43% от числа всех заболевших.

Николай Крючков считает, что дело не в гендерных особенностях. Возможно, женщины чаще обследуются, поэтому в процентном отношении по заболеваемости COVID-19 превосходят мужчин. Также эксперт отметил, что предоставленная Кутыревым статистика минимальна и поверхностна.

«Я не знаю, откуда взялись эти данные. Официальной статистики по гендерному распределению в России не существует. Может быть, у Роспотребнадзора есть, но, кроме этого заявления, ничего нет. Думаю, разница все же небольшая. Она может быть связана с тем, что женщины, например, охотнее обследуются. Например, если в семье у женщины кто-то заболевает, она обязательно проходит обследование, то есть с большей вероятностью идет делать тест при наличии подозрений, в отличие от мужчины», — размышляет иммунолог.

Также на показатели может влиять один из факторов заболеваемости — коронавирус в большинстве случаев регистрируют у более возрастного населения, а не у молодежи и детей.

«Начиная с 50 лет идет выраженный рост заболеваемости COVID-19. Чем больше возраст, тем меньше мужчин остается физически. Женщин в старшей возрастной категории, на которую нацелен коронавирус, в процентном соотношении значительно больше. Может быть и такое объяснение. Вряд ли это связано с особой чувствительностью женщин к этому вирусу — пока таких исследований нет», — отметил Крючков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у России есть возможность вакцинировать население бесплатно с любой долей популяционного иммунитета, в том числе в 60%, 70% и 90%. Также Голикова попросила специалистов передавать своевременную информацию о трендах и изменениях ситуации для оперативной корректировки управленческих решений.