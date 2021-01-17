Полиция проводит проверку в связи с массовой дракой в Калининграде

Калининград, 16 января. Водители затеяли массовую драку со стрельбой в Калининграде. О произошедшем в полицию сообщили очевидцы.

Пользователи социальных сетей сообщили о драке, которая произошла на улице Елизаветинской в Калининграде. В побоище участвовало как минимум шесть человек. На видео можно рассмотреть как один из них стреляет в воздух.

Сотрудники полиции установили, что причиной драки стал конфликт между двумя водителями, которые не поделили дорогу, сообщили ФАН в правоохранительных органах. В потасовку вмешалось несколько очевидцев. Один из проезжавших мимо автомобилистов выстрелил в воздух из зарегистрированного на него травматического пистолета, чтобы мужчины прекратили драку.

Прибывшие на место полицейские установили всех участников конфликта. Медицинская помощь потребовалась лишь одному водителю, который получил легкие травмы. Заявлений никто не написал, несмотря на это полиция проводит проверку.

Еще один случай с применением силы произошел в Борисоглебске после новогодних праздников. Там Дед Мороз у елки избил агрессивную женщину, сообщает Федеральное агентство новостей.