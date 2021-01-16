Кравчук прокомментировал заявление ДНР и ЛНР о возвращении удерживаемых лиц

Киев, 16 января. Инициативу ДНР и ЛНР по возвращению некоторых граждан Украины поприветствовали в Киеве.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук прокомментировал это сообщение, отметив, что частные лица не должны вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.

«Мы не можем не приветствовать возвращение наших граждан на территорию, подконтрольную правительству Украины», — сказал он.

О возвращении граждан Незалежной ранее сообщили представители ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дайнего. Известно, что при посредничестве Виктора Медведчука в одностороннем порядке будет передана группа удерживаемых лиц.

Украинские военные в Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня, осуществляя обстрелы территорий республик. Разведка ДНР доложила, что бойцы ВСУ незаконно конфискуют личный транспорт местных жителей.