Киев, 16 января. Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук набросился на своего коллегу Кирилла Куликова в прямом эфире телеканал во время обсуждения нового языкового закона.

Куликов негативно высказался про методы властей, которыми они пытаются повысить популяризацию и развитие украинского языка в стране. Политик также указал на бессмысленные попытки изолироваться от русского языка. Кроме того, парламентарий сравнил поддержку украинского языка в настоящее время со «слоном в лавке».

Высказывания депутата возмутили Камельчука. Он потребовал не сравнивать страну с «лавкой». После депутаты перешли на «ты» и обменялись оскорблениями. Во время перепалки Камельчук попытался подойти к креслу, где сидел коллега. Остановить конфликт удалось только ведущим.

Федеральное агентство новостей сообщало, что экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о последствиях отказа Киева от российской вакцины «Спутник V».