Концерт-рекордсмен в Севастополе длился более десяти часов

Севастополь, 16 января. Гала-концерт международного конкурса-фестиваля «Кубок Виктории» завершается в Севастополе. Показ лучших творческих номеров занял более десяти часов. Концерт транслировался онлайн.

«В период ограничений, когда практически все сценические площадки закрыты для проведения фестивалей, данный формат фестиваля — уникальная возможность для участников продемонстрировать свое искусство и мастерство в различных жанрах (хореография, вокал, инструментальное исполнительство, художественное слово, ДПИ)», — рассказали ФАН организаторы фестиваля.

Они решили, что ограничения даже на руку, ведь привычный офлайн-концерт пришлось бы ограничивать по времени и количеству участников, а так никто не обижен — каждый смог блеснуть талантом на сцене.

«В отборочных этапах и на этапе оценивания члены жюри выбирали лучшие номера, так как заявок было много — порядка 2500. Соответственно, и гала-концерт получился очень насыщенный», — добавили организаторы.

Они также отметили, что мероприятие проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы. После гала-концерта члены жюри — известные деятели из мира танцев, театра и искусства — объявят основные результаты фестиваля, специальные призы и гран-при.