, 16 января. Главы МИД Луганской и Донецкой народных республик Владислав Дейнего и Наталья Никонорова поставили под сомнения высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе.

Украинский лидер ранее в телефонной беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудили ситуации в Донбассе. Зеленский заверил, что Киев соблюдает режим тишины в регионе.

Руководители внешнеполитических ведомство республик в совместном заявлении указали на несоответствие слов политика с реальной ситуацией. Зеленский проводит откровенную дезинформацию не только внутри страны, но и всему мировому сообществу. Главы МИД подчеркнули, что Киев регулярно нарушает режим прекращения огня.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Донецкая и Народная республики намерены передать Киеву ряд удерживаемых лиц.