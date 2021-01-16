Александр Коц рассказал о реакции украинцев на закон о языке

Киев, 16 января. Президент Украины Владимир Зеленский обещал населению мир и нормализацию отношений с Россией, но устроил языковую «революцию», заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Украинский лидер на выборах заручился поддержкой 73% населения. Он обещал мир в Донбассе, выступал за нормализацию отношений с РФ и высказывал солидарность в очень болезненном языковом вопросе. Однако в результате глава государства пошел на поводу у меньшинства и принял закон об образовании, который упразднил русские школы, а затем и всю сферу обслуживания заставил изъясняться только на украинском языке.

«Зеленский вколотил очередной ржавый гвоздь в крышку гроба, на дне которого покоится его некогда феноменальный рейтинг», — говорит Александр Коц.

Эксперт привел в пример слова Зеленского из его предвыборных выступлений.

«Раньше были разговоры, что мы фашисты, что хотим забрать право говорить на русском языке. Сейчас в России многие понимают, что эта история со мной не работает. Все знают, какие у меня либеральные взгляды в этом направлении», — сказал однажды Владимир Зеленский.

Коц уверен, что украинцы не простят президенту Украины языковой «революции». Зеленский, принимая такие законы, рискует пробить рекорд антирейтинга, заключил Александр Коц.

Аналитик ранее оценил рейтинг президента Украины. Украинский лидер любит лесть и не хочет знать правду об отношении к нему украинцев, сообщало Федеральное агентство новостей.