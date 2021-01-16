Прокуратура занялась расследованием дела об объявлении Кернеса мэром Харькова

Харьков, 16 января. Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дела из-за объявления Геннадия Кернеса мэром города в его отсутствие, заявила депутат городского совета Алина Мустафаева.

Стоит отметить, что Кернес умер 17 декабря из-за осложнений после коронавируса. По словам Мустафаевой, прокуратура по ее прошению открыла дела против председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой. Именно она позволила Геннадию Кернесу не давать присягу повторно.

Согласно полученной информации, городской совет Харькова провел 9 декабря 2020 года заседание, на котором Кернес был объявлен полномочным городским главой. Политик в это время в зале не присутствовал.

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