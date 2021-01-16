Заседание ПАСЕ с Навальным станет «актом признания» фейков об отравлении

Заседание ПАСЕ с дистанционным участием Алексея Навального послужит площадкой для признания правдивости псевдорасследований и фейков об «отравлении» блогера. При этом выступление главы ФБК (признан иноагентом в РФ) будет проходить под полным контролем присутствующего на мероприятии Христо Грозева, являющегося одним из руководителей Bellingcat — структуры, подчиненной спецслужбам Запада. Не исключено, что после выступления будет дан старт новой волне антироссийских санкций. Такое мнение ФАН озвучил профессор МГУ, доктор политических наук и бывший сотрудник спецслужб Андрей Манойло.

Навальный в ПАСЕ

Комитет по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проведет парламентские слушания 19 января, посвященные «отравлению» Алексея Навального, сообщила пресс-служба организации. Мероприятие организовано в рамках подготовки доклада Жаком Мэром (Франция, европартия ALDE — «Альянс либералов и демократов за Европу»). Слушания пройдут в формате видеоконференции и запланированы на 12:30 по московскому времени. Для участия и заслушивания позиции по видеосвязи приглашены Алексей Навальный, а также автор Bellingcat Христо Грозев.

Заседание по инциденту с «отравлением» блогера является частью инициированного Советом Европы (СЕ) самостоятельного расследования, о чем сообщали СМИ в октябре 2020 года. Жак Мэр был назначен специальным докладчиком по Навальному. Ранее в интервью с Deutsche Welle европолитик комментировал суть начатого процесса и дал понять, что ни о каком расследовании в юридическом смысле речи не идет. Совет Европы готовит политический доклад. По словам Жака Мэра, запланировано налаживание контакта с властями РФ, получение доступа на территорию России для общения со свидетелями, в том числе с теми, кто даст информацию на анонимных началах. Все сведения будут использованы для «составления мнения».

Однако беспристрастность ПАСЕ вызывает сомнения, равно как и истинная подоплека, из-за которой СЕ организовало «расследование». Ранее европейские политики в лице депутатов Европарламента уже продемонстрировали необъективность, «составив мнение» на основе позиции Навального, заявляющего об «отравлении» российскими властями. Доказательств не предоставлялось, политики фактически поверили на слово и позднее приняли «пакет адресных санкций». Рассчитывать на то, что Парламентская ассамблея объективно рассмотрит дело, не приходится.

Какой оборот могут принять события после выступления Навального и Грозева на заседании ПАСЕ с учетом предшествующей публикации псевдорасследований о причастности к «отравлению» ФСБ и поддельного интервью с предполагаемым работником ФСБ Кудрявцевым, редакция Федерального агентства новостей обсудила с профессором МГУ им М. В. Ломоносова, доктором политических наук и экс-сотрудником спецслужб Андреем Манойло.

Заседание в ПАСЕ как комбинация

В беседе с ФАН эксперт отметил, что сам факт присутствия Навального в рамках заседания ПАСЕ говорит об использовании метода демаргинализации. Это известный прием по повышению социального статуса в условиях, когда на политическом поприще личность не пользуется поддержкой, но имеет желание заявлять о себе как о некой серьезной политической силе. К Навальному это также применимо — он не является фигурой, способной объединить оппозицию или договориться с оппозиционными лидерами. Авторитетом не пользуется, известен своей скандальностью. В таком случае остается рассчитывать на поддержку более серьезных структур для последующей работы с электоратом.

«Если приглашают на какое-нибудь заседание ПАСЕ, Европарламента или иной организации, а там европейцы говорят «мы с тобой», «мы с ним», то фигура перестает быть маргинальной. И такой политик начинает говорить своему электорату: «Со мной вся Европа». А в Европе проживает полмиллиарда населения, когда в России около 147 миллионов. Таким образом он превращается в фигуру, за которой стоит большинство. Поэтому таких людей начинают таскать по международным площадкам», — отметил Манойло.

По словам собеседника издания, заседание ПАСЕ интересно с точки зрения предшествующих событий, которые заинтересованными лицами могут использоваться в политических целях. Не исключено, что будет разыграна комбинация, которая приведет к обострению политических отношений в том случае, если по возвращению Навального в РФ 17 января правоохранительные органы его задержат.

«Интересно не просто тем, что Навального пригласили на заседание. А тем, что оно пройдет дистанционно 19 января, хотя Навальный прилетает 17 января. Если исходить из заявлений и опубликованной информации, то известно, что ФСИН заявлял о намерении его задержать. Вся комбинация рассчитана на то, что если его задержат и посадят, то 19-го на заседании в ПАСЕ он присутствовать не сможет. Тогда ПАСЕ на заседании заявит, что Навальный — политический узник, а его жизнь подвергается опасности. В таком случае можно любую резолюцию принять. Сам же Навальный надеется, что хитрая комбинация его подстрахует. То есть напугает российские власти, и они не будут его задерживать», — считает эксперт.

Оппозиционная кукла

В интервью ФАН экс-сотрудник спецслужб объяснил, что это один из вероятных сценариев. В целом есть два возможных варианта развития событий: Навального посадят в СИЗО в силу выдвижения различных обвинений или задержат для допроса, а потом сразу отпустят. Однако обострение международной политической обстановки возможно и без задержания — исходя из заявлений самого Навального, сделанных во время заседания. Эксперт не исключает, что блогер вновь призовет к санкциям и проведению расследования.

«Навальный обязательно призовет, конечно. Какой смысл без призыва и результирующей части? Обязательно потребует провести расследование», — подчеркнул Манойло.

Однако собеседник издания считает, что самостоятельно ПАСЕ реагировать на призывы и принимать какой-либо санкционный пакет вряд ли станет. Роль европейского органа совсем другая — выступить в качестве площадки легализации и признать правдивость выпущенных псевдорасследований об «отравлении».

«ПАСЕ — это промежуточная площадка для легализации оперативной информации спецслужб. Сама Парламентская ассамблея ничего не сможет сделать. Остановят членство? Ну и чего? Клоунада. Но ПАСЕ может признать правдивость так называемых расследований. Тогда все последующие организации будут ссылаться на этот «акт признания». Этого будет достаточно, чтобы признать РФ виновной в «отравлении» Навального», — озвучил свое мнение собеседник редакции.

В беседе с ФАН эксперт обратил внимание на приглашение а на заседание ПАСЕ. По словам собеседника, присутствие неслучайно. Ему отведена роль контролирующего лица, чтобы Навальный сказал все необходимое.

«Видимо он страхует Навального, чтобы тот говорил при виде Грозева только то, что ему полагается, и не забывался. Если Навальный что-то забудет сказать, то озвучит Грозев», — считает эксперт.

Андрей Манойло напомнил, что Грозев не просто сторонний автор западного медиа. Он — один из руководителей Bellingcat — карманной медиаструктуры МИ-6, нашпигованной агентурой и, возможно, действующими сотрудниками британской разведки. Через это медиа, равно как и через The Insider, происходит легализация информации разведывательных ведомств. Значительная часть установок, сливов — это данные не Грозева. Это сведения, которые им были переданы МИ-6 или ЦРУ. Сам Грозев также может быть агентом ЦРУ, МИ-6 или иной спецслужбы, подытожил собеседник ФАН.

Напомним, 27 ноября Алексей Навальный по видеосвязи выступил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента (ЕП). В рамках дискуссии с евродепутатами блогер призвал ввести санкции против российских бизнесменов и политиков. Также глава ФБК вступил в диалог с представителем ЕП Михаэлем Галлером, который попросил Навального о помощи по выявлению коммерческой и инвестиционной активности бизнесменов РФ за рубежом, в том числе по предоставлению информации о крупных денежных переводах. Навальный подтвердил готовность сотрудничества. В российском экспертном и медийном сообществе призыв к введению санкций, а также согласие блогера оказывать помощь западным политикам оценили как работу на иностранные структуры и оказание консультационной помощи зарубежным государствам вопреки нацбезопасности России. По мнению юристов и политологов, это формирует признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Госизмена») и привлечение Навального к ответственности по ней потенциально возможно.