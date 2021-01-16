Доктор Мясников предрек эпидемию страшнее коронавируса

Москва, 16 января. Эпидемия коронавируса не так страшна, как ожирение. Такое мнение выразил российский телеведущий и врач Александр Мясников.

Согласно статистике, 40% населения Земли страдают от избыточного веса. Ожирение приводит к следующим проблемам: сахарный диабет, инфаркты, инсульты, онкологические заболевания. Александр Мясников рассказал об этом во время выступления в эфире телеканала «Россия-1».

«Интересно, что за год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 миллионов человек», — заметил медик.

Привычки родителей являются одним из факторов, определяющих склонность человека к набору веса. К примеру, если во время беременности мать курит или кто-то из родителей страдает от ожирения, то это значит, что ребенок будет склонен к набору веса на протяжении всей жизни, объяснил Мясников.

Популярный в России телеведущий также перечислил россиянам скрытые симптомы инфаркта. В их числе: кашель, одышка и давящая боль в груди. Чаще всего их ощущают женщины или пациенты с сахарным диабетом, заметил Мясников.