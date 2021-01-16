Как НАТО проигнорировало турецкое военное присутствие в Ливии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поспособствует укреплению безопасности в Ливии, как только позволят условия.

По его словам, военно-политический блок поприветствовал прекращение огня в Ливии, но НАТО «видит наличие истребителей и наемников, финансируемых РФ, и весь российский военный потенциал» в регионе. Документальных или любых других подтверждений собственных высказываний Столтенберг не предоставил.

«Кроме того, — продолжил он, — Москва якобы инвестирует в новую военную технику и в увеличение присутствия вдоль границ альянса, а солдаты РФ «находятся» не только в Ливии, но и в других частях Африки, на Ближнем Востоке, в Сирии, в Балтийском регионе, что беспокоит альянс. Для НАТО это только подчеркивает важность поддержки возглавляемых ООН усилий по поиску решения ливийского кризиса путем переговоров», — добавил Столтенберг.

Российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления, а альянс так и не обнародовал ни одного доказательства поставок Москвой вооружения и военных.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще в апреле 2020 года, когда некоторые арабские СМИ распространили очередной слух об «участии» россиян в боевых действиях в Ливии, назвал вбросом подобные статьи. Об этом говорилось и в распространенном в разделе «Недостоверные публикации» сообщении МИД.

Глава внешнеполитического ведомства разъяснял, что информационные фейки на эту тему создают ложное представление о Москве, которая якобы вмешалась в межливийский конфликт, открыто поддержав одну из сторон.

«В реальности Россия всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии. Намерений поддерживать какую-либо из конфликтующих сторон никогда не демонстрировали», — подчеркивали в МИД РФ.

Аналогично высказывался и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, неприемлемо распространять ложную информацию о «военном вмешательстве России» в ливийский конфликт.

«Мы заявляли многократно, что в зоне боевых действий в Ливии нет ни одного российского военнослужащего. Как нет и каких-либо достоверных данных о российских гражданах, участвующих в вооруженных столкновениях в Ливии», — говорил он.

Тем не менее Турция, которая считается одним из старейших членов НАТО, так как присоединилась к блоку в 1952 году, через три года после подписания Североатлантического договора, неоднократно вмешивалась в ливийский конфликт. И этому есть подтверждения.

Так, поставки военной техники, оружия и боеприпасов из Анкары зафиксировали еще в мае 2019 года после контакта премьер-министра Правительства национального согласия Файеза Сарраджа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Тогда в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для бандформирований, поддерживающих ПНС. Разгружали корабль турецкие военные, попавшие на одно из фото.

Уже в июне Реджеп Тайип Эрдоган признал, что Анкара нарушила оружейное эмбарго ООН, когда продала оружие и технику ПНС. Заявление стало первым официальным подтверждением поставок в Триполи.

Активно действовал в Ливии и турецкий спецназ, участвовавший в боевых действиях в плотном контакте как с идлибскими, так и с местными боевиками. Но за несколько лет ситуация не изменилась, поскольку даже в конце 2020 года Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщала, что Турция перебросила в Ливию порядка 18 тысяч наемников с Ближнего Востока и 2 500 из Туниса.

Даже французский лидер Эммануэль Макрон обвинял Анкару в «массированном экспорте джихадистов» в североафриканскую страну и называл «преступным» вмешательство в дела Ливии. В ответ Турция жаловалась на союзника по НАТО.

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» отреагировал на громкие заявления Йенса Столтенберга. По его словам, использование России в качестве аргумента для любых внешнеполитических действий уже давно стало любимым приемом НАТО.

«Используя агрессивный образ Москвы, руководству альянса гораздо проще объяснить союзникам, почему они должны ввязываться в очередную непонятную авантюру. Так было в Восточной Европе, когда принималось решение о размещении батальонных групп в странах Балтии и Польше, так происходит и сейчас в Северной Африке. Конечно, упоминание Москвы в качестве главного аргумента для появления НАТО в Ливии само по себе выглядит нелепо. Но внутриполитическая обстановка в альянсе делает заявление Столтенберга еще более неказистым. Уже больше года Турция является главным нарушителем натовского единства и дестабилизирует обстановку в альянсе. Вспомнить хотя бы закупку российских комплексов С-400, ее конфликт с Грецией в Средиземном море или попытки турок заставить Брюссель признать курдов террористами», — считает автор.

Он напомнил, что именно Анкара на постоянной основе перебрасывает военную технику и наемников на запад Ливии, нарушая оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН. Отсутствие этого нюанса в заявлении Столтенберга говорит, что НАТО побоялось открыто выступить против члена организации. Руководство блока решило, что поддержание мифа о единстве Североатлантического альянса «важнее здравого смысла».