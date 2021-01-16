Миллиардный долг сына Грачевского может быть списан

Как стало известно после смерти режиссера Бориса Грачевского, его сын, предприниматель Максим Грачевский, задолжал баснословную сумму денег банку «Возрождение». Юрист, эксперт в области банкротства, ликвидации организаций, взыскания задолженности Дмитрий Кваша рассказал о дальнейшем развитии событий в истории с многомиллионным долгом Грачевского-младшего.

На сегодняшний день долг Максима Грачевского вместе с исполнительским сбором составляет 1 161 254 807,40 руб. Еще при жизни знаменитый отец помогал наследнику решить финансовую проблему, однако даже ему осилить миллиард не удалось. Дмитрий Кваша предположил, каким могло бы быть решение затяжного денежного кризиса в семье сына Бориса Грачевского.

«В первую очередь в счет долга может быть списано имущество, недвижимость, если это не единственное жилье. Все остальное обычно изымается, кроме предметов первой необходимости. Все, что не будет погашено при реализации имущества, остается на совести должника», — говорит эксперт.

По словам юриста, все деньги, которые превышают уровень минимального прожиточного минимума, будут уходить на покрытие долга.

Если раньше банковских долгов боялись, как огня, не говоря уже о коллекторах, то теперь в этом плане, по словам специалиста, дело обстоит куда более цивилизованней.

«Конечно, на органы вас не пустят, не переживайте. С этим у нас проще стало. Да и не посадят», — шутит юрист.

Однако, ситуация с миллиардным долгом все-таки особого веселья не вызывает. Долг будет висеть до тех пор, пока он не будет погашен или должник не пройдет процедуру банкротства как физическое лицо. Также есть другой выход — перекуп долга, что кажется вполне приемлемым.

«С другой стороны, выходом из такой ситуации может быть перекуп долга у кредитора за меньшую сумму. Если кредитор поймет, что ничего ему не светит, то проще продать этот долг хотя бы за 2% от номинала и забыть об этой истории. Знаете же, кто такие коллекторы?» — объясняет Кваша.

Исходя из практики юриста, коллекторы покупают долги за 2–4% от суммы долга, но этот долг могут перекупить и родственники должника.

«Если кто-то предложит большую сумму, к примеру, родственники перекупят долг за 10%, то почему бы и не уступить, а человеку будет проще договориться с близкими. Либо же банк просто оставит долг и периодически будет напоминать о нем, отправлять приставов, чтобы они добивались денег, носили исполнительный лист в банк, искали счета и списывали деньги», — говорит эксперт.

В сложной финансовой ситуации Максиму Грачевскому помогло бы еще и наследство, которое мог оставить после себя знаменитый режиссер. Однако, по словам подруги создателя «Ералаша», он считал, что обеспечил трех старших детей всем в меру своих возможностей, а все имущество перейдет вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской и их общему сыну.