Дамаск, 16 января. Сирийские военные после курса подготовки у российских специалистов РХБ защиты самостоятельно провели работы в поселке Телль-ад-Даман.

Как сообщил телеканал «Звезда», саперы обследовали жилые кварталы поселка, где своевременно была обнаружена замаскированная мина-ловушка. Разведка исследовала окрестности поселка на предмет брошенных боевиками схронов с боеприпасами и в поисках оставшихся в жилых кварталах радикальных исламистов. После этого, по просьбе жителей, военные обработали муниципальные здания дезинфицирующим раствором. Дезинфекции подвергли здание местной школы, как рассказал журналистам командир подразделения. Опыт обработки сирийские военные получили после инструктажа российских военных специалистов РХБ-подразделений. Он пригодился им летом 2020 года, когда они дезинфицировали здания в Алеппо и в Латакии.

О проведенных работах военные отчитались местной администрации, уже ее сотрудники доведут информацию до беженцев, которые ждут подтверждения того, что их возвращение домой будет безопасным. До прихода сюда боевиков поселок был процветающим поселением, здесь фермеры выращивали зерно, которое позже продавали государству.

«У нас сельскохозяйственный край. Работа есть, но очень трудно жить и работать без воды и электричества. Воду сами привозим в цистернах», — поделился с журналистами местный житель Омар иль Ахмад.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что специалисты Севастопольского государственного университета распечатали масштабную 3D-модель взорванных боевиками руин древней Пальмиры. Макет был представлен в Государственном Эрмитаже в рамках экспозиции «Две Пальмиры».