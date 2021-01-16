Украинские предприниматели готовы увольнять сотрудников за русский язык

Киев, 16 января. Закон об использовании украинского языка в магазинах и общепите внес изменения в работу предпринимателей.

Теперь украинским бизнесменам приходится следить за своими сотрудниками, чтобы те не нарушали законодательство, общаясь с клиентами на русском языке.

Владелец киевской сети магазинов Алексей Давыденко написал в Facebook, что рекомендовал своим работникам увольняться, если они не готовы выполнять новые правила.

«И, хотя лично я до сих пор говорю в быту на русском, я всегда коммуницирую с вами исключительно на украинском и обращаюсь на работе ко всем без исключения незнакомым мне людям так же — на украинском», – заявил он.

Предприниматель полностью поддержал инициативу руководства страны.

В то же время, граждане Украины в соцсетях организовали флешмоб против насаждения языковой политики. Они протестуют против запрета использования русского языка.