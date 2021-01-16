Украинцы «обнаружили» в минировании детских садов в Одессе «русский след»

В Одессе накануне неизвестные сообщили о якобы минировании 185 детских садов, из которых 57 частные, остальные городские. Время взрывов неизвестные обещали в период с 15:00 до 00:00. Корреспондент ФАН побеседовал с одним из родителей, чей ребенок в этот момент находился в детском саду.

Как сообщают одесские СМИ, за последнюю неделю «в Одессе каждый день что-то минируют». Ранее «страдали» в основном здания судов. Теперь в зону внимания злоумышленников попали детские дошкольные учреждения. Кто и с какой целью занимается телефонным терроризмом, полиции выяснить пока не удалось.

Участник событий, произошедших в пятницу, рассказал ФАН о своих наблюдениях за скоростью реакции правоохранительных органов на ЧП в детском учреждении.

«Мне позвонили из детского сада, в который я отвел сына, уже через час в родительском чате появилось сообщение: по возможности заберите детей, садик заминирован, мы пока на улице, ждем полицию. Я подумал, что это неудачная шутка. Я находился на рабочем месте и смог приехать только спустя полтора часа. Не очень веря в серьезность угрозы, я подумал, что сыну будет интересно наблюдать за работой полиции, спецназа, овчарок, может, будут вертолеты. Придя в садик, я увидел, что никакой полиции и вертолетов нет, дети на улице, воспитатели их пытаются развлекать, дети мерзнут. Скорость реакции просто удивительная», ― рассказал Михаил.

Собеседник издания сообщил, что такая же ситуация была в соседнем детском саду. Не все родители смогли быстро забрать детей домой. Нарушился режим, так как сотрудники учреждения не могли своевременно приготовить обеды для детей, дети часами мерзли на улице. При этом распространяются недвусмысленные слухи об исполнителях акций.

«Людям внушают, что без коварной руки Москвы тут не обошлось. Будто бы агентам дали задание на провокацию. А вообще, я думаю, что если бы сказали, что в садике люди находятся без маски, то полиция приехала бы намного быстрее. А так теракт — ерунда, это всего лишь дети, и их не оштрафуешь», — заключил собеседник ФАН.

Исходя из правила, что если звезды зажигаются, то это кому-нибудь нужно, события последней недели в Южной Пальмире вызывают опасения за жизнь и здоровье граждан. Дети ― самая уязвимая и болезненная мишень.

В этой связи ФАН связался с аналитиком и политологом Александром Роджерсом, который предположил вероятную причину происходящего в Одессе.

«Учитывая специфику работы одесского отделения СБУ, наиболее вероятной версией может быть подготовка оснований для проведения арестов неугодных с последующим обвинением в подготовке терактов. Разумеется, за всем этим позже постараются найти «руку Кремля», чтобы обвинять РФ в покушении на украинских детей. Подобная схема работы уже имела место быть осенью 2015 года, когда СБУ взорвали собственный черный ход и под этим предлогом пересажали остатки Одесской дружины», ― высказал свое мнение эксперт.

Обстановка в Одессе в последнее время вызывает тревогу и у жителей Крыма хотя бы потому, что в южной столице Украины проживает много их друзей и родственников. Некоторые одесситы переезжают в Крым на постоянное место проживания. Побудительными причинами граждан Украины для переезда в Крым, которые ФАН осветил в одном из последних материалов, являются перспективы и «крымская удача», а также нежелание жить в состоянии стресса.