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Вика Цыганова поделилась эмоциями от номинации на премию Зайцева

Вика Цыганова поделилась эмоциями от номинации на премию Зайцева

Известная российская певица, стилист Виктория Цыганова номинирована на премию модельера Вячеслава Зайцева «Русский стиль». Артистка поделилась с ФАН эмоциями от предстоящего события.

«17 января у меня будет интересное событие, связанное с Вячеславом Михайловичем Зайцевым. Это будет чествование нашего великого русского модельера в ресторане «Яр», и я буду показывать свою коллекцию в русском стиле. Буду петь там романсы, и я номинирована на премию «Русский стиль» — направление, которому всегда служил Вячеслав Михайлович. Это, конечно, для меня бесценно, потому что я считаю, что рядом таких художников, как Зайцев, сейчас пока нет», — рассказала стилист.

По словам Цыгановой, люди сильно ориентированы на чужие традиции, другие народы, страны. Россия с такими богатыми традициями и культурой оказывается на обочине жизни. Стилист призналась, что для нее номинация на премию Зайцева — большое счастье.

Вика Цыганова поделилась эмоциями от номинации на премию Зайцева

В настоящий момент Цыганова сотрудничает с Александром Васильевым, который, по ее словам, является подвижником, историком моды и очень образованным человеком. Она отметила, что Васильев поддерживает русские ремесла.

Кроме того, Цыганова поделилась с ФАН источниками вдохновения для создания своих коллекций.

«Среди моих источников вдохновения — впечатления от путешествий. Это прикосновение к другим культурам, потому что я, например, люблю ткани персидские, индийские узоры. Конечно же, наша архитектура, архитектура русских храмов. Но самое большое, что меня вдохновляет, — это умение видеть красоту. Говорят, красота спасет мир, это так. Любовь также включает красоту», — добавила стилист.

Цыганова назвала нынешнюю моду упрощением и примитивом, вызванными глобализацией. Стилист сетует, что в настоящий момент люди выглядят одинаково — мужчины, женщины, дети.

«Я лично борюсь всегда за индивидуальность, за то, чтобы человек был действительно неповторим, непохож. Имел какие-то свои краски, особенности и мог это преподнести, а другие люди могли этому порадоваться, удивиться и чему-то поучиться. Поэтому я за индивидуума, считаю, что красивая одежда работает, как по Чехову», — заключила артистка.

Вика Цыганова в эксклюзивном интервью ФАН представила свой недавно открывшийся музей-бутик в Сочи. Она поделилась историей этого проекта и рассказала, как связан с музеем известный путешественник Федор Конюхов.

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