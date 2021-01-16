Вика Цыганова поделилась эмоциями от номинации на премию Зайцева

Известная российская певица, стилист Виктория Цыганова номинирована на премию модельера Вячеслава Зайцева «Русский стиль». Артистка поделилась с ФАН эмоциями от предстоящего события.

«17 января у меня будет интересное событие, связанное с Вячеславом Михайловичем Зайцевым. Это будет чествование нашего великого русского модельера в ресторане «Яр», и я буду показывать свою коллекцию в русском стиле. Буду петь там романсы, и я номинирована на премию «Русский стиль» — направление, которому всегда служил Вячеслав Михайлович. Это, конечно, для меня бесценно, потому что я считаю, что рядом таких художников, как Зайцев, сейчас пока нет», — рассказала стилист.

По словам Цыгановой, люди сильно ориентированы на чужие традиции, другие народы, страны. Россия с такими богатыми традициями и культурой оказывается на обочине жизни. Стилист призналась, что для нее номинация на премию Зайцева — большое счастье.

В настоящий момент Цыганова сотрудничает с Александром Васильевым, который, по ее словам, является подвижником, историком моды и очень образованным человеком. Она отметила, что Васильев поддерживает русские ремесла.

Кроме того, Цыганова поделилась с ФАН источниками вдохновения для создания своих коллекций.

«Среди моих источников вдохновения — впечатления от путешествий. Это прикосновение к другим культурам, потому что я, например, люблю ткани персидские, индийские узоры. Конечно же, наша архитектура, архитектура русских храмов. Но самое большое, что меня вдохновляет, — это умение видеть красоту. Говорят, красота спасет мир, это так. Любовь также включает красоту», — добавила стилист.

Цыганова назвала нынешнюю моду упрощением и примитивом, вызванными глобализацией. Стилист сетует, что в настоящий момент люди выглядят одинаково — мужчины, женщины, дети.

«Я лично борюсь всегда за индивидуальность, за то, чтобы человек был действительно неповторим, непохож. Имел какие-то свои краски, особенности и мог это преподнести, а другие люди могли этому порадоваться, удивиться и чему-то поучиться. Поэтому я за индивидуума, считаю, что красивая одежда работает, как по Чехову», — заключила артистка.

Вика Цыганова в эксклюзивном интервью ФАН представила свой недавно открывшийся музей-бутик в Сочи. Она поделилась историей этого проекта и рассказала, как связан с музеем известный путешественник Федор Конюхов.