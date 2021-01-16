Украинские чиновники платят тысячи евро за вакцинацию «Спутником V»

Киев, 16 января. Ситуация с вакцинацией на Украине дошла до абсурда. Власти не хотят закупать препарат в России, но активно договариваются о поставках из других стран.

Массовая вакцинация в стране должна начаться с февраля. Однако за большие деньги сделать прививку на Украине можно и сейчас. В ход идет и российский препарат, который не хотят признавать киевские власти.

Отказ украинских руководителей от «Спутника V» продиктован исключительно политическими мотивами. Власти страны обещают народу, что Запад поможет решить проблему с вакцинацией, но реальной помощи нет. Все это происходит на фоне тяжелейшей эпидемиологической ситуации и кризисе в экономике из-за введенных во время пандемии ограничений.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что Аргентина получила вторую партию российской вакцины «Спутник V». Об этом в Twitter сообщила администрация президента страны.