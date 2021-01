Палау обвинила Венесуэлу в краже флага для «танкера-призрака»

Нгерулмуд, 16 января. Власти Палау обратились к Венесуэле с просьбой разобраться с возможной регистрацией венесуэльского танкера под флагом тихоокеанского островного государства. Представители острова обеспокоены тем, что ситуация может поставить их под угрозу санкций со стороны США, сообщает Bloomberg.

Государство Палау заявило, что неизвестный танкер использовал название судна Ndros, которое ранее было зарегистрировано в Палау и сдано на слом в 2018 году в Пакистане. В декабре 2020 года судно Ndros появилось у берегов Венесуэлы — предположительно, оно использовалось для транспортировки венесуэльской нефти.

Стивен Канаи, специальный помощник президента Палау по международным морским делам и внешним связям сообщает, что соответствующее письмо было направлено в несколько посольств Венесуэлы, в том числе в Токио.

Представитель островного государства призывает перевозчиков нефти следовать международному праву и не подвергать Палау риску американских санкций.

По информации Bloomberg, неизвестное судно, загрузившее нефть в одном из портов Венесуэлы, использовало прием, известный как «спуфинг», что означает использование сигнала с регистрационным номером другого судна в соответствии с Автоматической системой морской идентификации (AIS). По версии издания, этот прием используют компании, которые торгуют венесуэльской нефтью в обход американских санкций.

За последние шесть месяцев названия 13 официально утилизированных судов появились в венесуэльских программах отгрузки сырой нефти. Танкер с наименованием Ndros стал единственным, который отправил спутниковый сигнал от берегов Боливарианской республики.

Научный руководитель компании Windward Дрор Зальцман считает, что название утилизированного корабля использовал танкер Calliop под флагом Либерии. По официальным данным, судно зарегистрировано на гонконгскую компанию Oderand Shipping SA и ранее использовало название танкера Sea Cliff, который осуществляет транспортировку нефти под флагом Ирана. Представители гонконгской компании отказались комментировать ситуацию.

BREAKING NEW UPDATE: We have received confirmation from both visual and data sources that the vessel purportedly charted by Iran has departed the oil loading berth at José Terminal (Venezuela) overnight with 1.9 million barrels. #OOTT https://t.co/d6NBFP7UCn

Официальный Каракас заявил, что не получал никакой информации от правительства Палау и также отказался от комментариев.

В 2019 году после признания Вашингтоном Хуана Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы местная нефтедобывающая компания PDVSA столкнулась с масштабными санкциями. Минфин США в одностороннем порядке запретил всем мировым компаниям оказывать услуги PDVSA по бурению, покупке, продаже и транспортировке углеводородов. Также были заблокированы зарубежные активы компании на общую сумму в 11 млрд долларов. Кроме того, США прекратили переработку венесуэльской нефти на своих НПЗ, из-за чего PDVSA была вынуждена сократить нефтедобычу до критически низких значений.

По данным Латиноамериканского центра по геополитике (CELAG), общие потери венесуэльской экономики за 2013-2017 годы из-за санкций США составили 350 млрд долларов.

Несмотря на угрозу санкций, ряд стран продолжает осуществлять транспортировку венесуэльской нефти. Так, в июле 2020 года индийская компания Relians уведомила Госдепартамент США о том, что будет покупать нефть PDVSA в обмен на дизельное топливо.

#BREAKINGNews: #US say they arrested 4 #Iranian oil tankers on the way to venezuela and we caught more than a million barrels of oil, saying its "the largest shipment captured". pic.twitter.com/6jk7VQLFbW