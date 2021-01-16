Украина потеряла в ПАСЕ любовницу Саакашвили и профессиональную грантоедку

Украину всколыхнула история с заменой главы украинской делегации в ПАСЕ. Грантоедку и профессионального борца с Россией Елизавету Ясько заменили на Марию Мезенцеву, чей бойфренд-бизнесмен открыл магазины одежды в мегаполисах РФ. Чем вызвана эта замена и изменит ли это политику делегации Украины в ПАСЕ, рассказывает корреспондент ФАН в Киеве.

За десять дней до открытия очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Киеве сменили главу украинской делегации. Вместо 30-летней Елизаветы Ясько рулить истеричной командой в Страсбурге отныне будет 31-летняя харьковчанка Мария Мезенцева, которую считают человеком Арсена Авакова. Сама разжалованная дама-политик настаивает: это связано с давлением офиса президента. Ходят слухи, что Ясько понизили до рядового делегата ПАСЕ по просьбе главы ОП Андрея Ермака. Который управляет не только «российским направлением», но и самим Владимиром Зеленским.

Смена руководства в украинской делегации ПАСЕ произошла со скандалом, о котором узнала вся Украина. Экс-главу делегации, гиперактивную «слугу народа» Елизавету Ясько обвинили в излишней амбициозности, плохом руководстве и предложили добровольно сложить полномочия. В ответ Ясько опубликовала несколько постов в соцсетях, обвинив своих соратников в коррупции и девальвации совести.

«У меня возникли серьезные разногласия с коллегами, которые действуют методами, несовместимыми с моими идеалами. Коррупция и девальвация совести стали их нормой жизни, как и откровенное преклонение перед повесткой дня страны-агрессора (имеет в виду Россию — Прим. ФАН). Мне посоветовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и по-другому голосовать в ПАСЕ. Я отказалась, вот вам ответ», — обиженно написала Ясько.

Впрочем, более половины членов украинской делегации все равно поддержали кандидатуру Марии Мезенцевой, еще одной молодой активистки и «слуги народа». Как выяснилось, Ясько подвели непомерные амбиции — она до последнего хотела стать ни много ни мало вице-президентом ПАСЕ. Да еще и совмещать эту должность с постом главы украинской делегации. В итоге получилось, как в сказке «О рыбаке и рыбке»: хотела стать владычицей морскою, а осталась у разбитого корыта.

Впрочем, «разбитое корыто» ждало Ясько не только в плане ее карьерных амбиций в ПАСЕ. Ранее, в декабре, она оказалась в числе граждан Украины, внесенных в черный список России. На это Ясько ответила: «В России у меня никогда не было активов. В этой вражеской стране я не была с 2014-го, и быть тем более не собираюсь». По мнению политологов, причиной занесения Ясько в черный список стало то, что именно она ранее внесла в Верховную раду и ПАСЕ проект санкционного списка, куда вошли десятки членов политической и культурной элиты РФ.

Лиза училась не только в англо-саксонских вузах, но и в МГУ — в 2013–2014 годах. Но «москалей» по традиции нынешней укроэлиты ненавидит и боится. Так, в ПАСЕ она не раз заявляла, что «украинская делегация не согласна с несправедливым возвращением России в Совет Европы. А также что «не боится нападок россиян и знает, как с ними надо общаться». Кроме разжалования в рядовые делегаты, Ясько получила оплеуху и в личной жизни — экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, летом лихо закрутивший с ней роман, в декабре остыл и прекратил с ней отношения.

Директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что в замене грантоедки Ясько на негрантоедку Мезенцеву нет ничего плохого.

Комментируя скандал, Филиндаш отметил, что Украина довольно давно перестала использовать ПАСЕ как платформу для диалога.

«Еще со времен предыдущей Рады, клоунад Гончаренко и Березы в Страсбурге можно сказать, что вреда от присутствия парламентской делегации Украины в ПАСЕ было куда больше, чем пользы. Сейчас я также не вижу хоть какой-то пользы от пребывания там нашей делегации. ПАСЕ — это место для диалога, нахождения общего языка по разным проблемам, место, где можно коммуницировать, общаться и договариваться, — указал Филиндаш. — Поэтому для украинской делегации важно было бы наладить хоть какой-то контакт с делегацией России и других стран — соседей, с которыми у нас возникают проблемы, например, с той же Венгрией. Но никакого диалога, никакой нацеленности на договоренности я не вижу ни от прошлой делегации, ни от нынешней», — говорит он.

Эксперт указал, с 2014 года от украинской делегации в ПАСЕ не было ни одного позитивного результата, поэтому и от смены одной «служки» на другую не будет никакого вреда.

«У наших делегатов была все время конфронтационная риторика, поиск врагов, требование все больших санкций к России. Поэтому никакого конкретного результата от того, что в Страсбург ездят десятки депутатов от Украины и заседают, нет. Нельзя предъявить за все эти шесть лет ни одного конкретного результата их деятельности. Поэтому эти перестановки вряд ли на что-то повлияют. Правда, Ясько была грантоедкой, то есть относилась к числу депутатов, которые полностью находятся под контролем Запада и выполняют его команды за деньги. А Мезенцева вроде как не относится к числу грантоедок. Поэтому, возможно, какие-то подвижки произойдут. Хотя пока общий курс Киева не изменится, то и в ПАСЕ мало что может измениться», — резюмировал эксперт.

По мнению киевского политолога Владимира Воли, нынешний состав делегации в ПАСЕ выглядит менее экспрессивным в своих выступлениях, комментариях, перформансах, чем во времена Борислава Березы или Алексея Гончаренко.

«На самом деле в межпарламентском политическом клубе, которым является ПАСЕ, все зависит от того, какое количество чьих сторонников находится в момент голосования в зале. Кворума, обязательного для принятия решения, почти никогда нет. Поэтому говорить, справляется ли кто-то или не справляется, даже несколько некорректно», — считает Воля.

По словам аналитика, резолюции в интересах Украины по вопросам прав человека, Крыма, Донбасса были приняты в силу естественных причин, ведь у Украины все еще есть союзники, и они присутствовали в зале.

«Впрочем, сложно оценить деятельность наших делегатов в полном масштабе. Ведь из-за коронавируса в ПАСЕ уже год не было каких-то заседаний или дебатов. Большинство мероприятий из-за коронакризиса в ЕС перенесены на неопределенный срок, и говорить об эффективности делегации Украины сложно, — подчеркнул политолог. — По большому счету, замена Ясько на Мезенцеву ни на что не влияет. Ясько оказалась в оппозиции по ряду моментов, и ей просто перестали доверять. Ее решили наказать за строптивость по голосованию в ряде вопросов, не связанных с деятельностью ПАСЕ. Насколько я знаю, ее подвинули вполне заслуженно, но в целом это ни на что не влияет».

Как считают аналитики, сменщица Ясько на посту главы делегации ОБСЕ вряд ли станет подарком для России. Ее первым заявлением стало: «Мы остаемся форпостом украинских интересов. Для нас Россия — страна-агрессор, с которой мы воюем седьмой год». По данным СМИ, отчим Мезенцевой — крупный авторитетный харьковский бизнесмен Виталий Федоров. Он имеет серьезные интересы в аптекарском и строительном бизнесе, а также активно лоббирует продвижение падчерицы в политике.

Кроме того, как пишут украинские СМИ, бойфренд Мезенцевой Антон Данилов в прошлом году открыл два магазина спортивной одежды в Москве и Петербурге. Это ничуть не мешало Мезенцевой публично придерживаться мейнстрима — обвинять Россию в агрессии и ездить волонтером в оккупированный ВСУ Донбасс. То есть обе дамы-политика являются чистым продуктом постмайдановской украинской политики: неформально имея опосредованные деловые или учебные связи с Россией, на публике они изо всех сил поливают ее грязью.