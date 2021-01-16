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Украина потеряла в ПАСЕ любовницу Саакашвили и профессиональную грантоедку

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Украина потеряла в ПАСЕ любовницу Саакашвили и профессиональную грантоедку

Украину всколыхнула история с заменой главы украинской делегации в ПАСЕ. Грантоедку и профессионального борца с Россией Елизавету Ясько заменили на Марию Мезенцеву, чей бойфренд-бизнесмен открыл магазины одежды в мегаполисах РФ. Чем вызвана эта замена и изменит ли это политику делегации Украины в ПАСЕ, рассказывает корреспондент ФАН в Киеве.

За десять дней до открытия очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Киеве сменили главу украинской делегации. Вместо 30-летней Елизаветы Ясько рулить истеричной командой в Страсбурге отныне будет 31-летняя харьковчанка Мария Мезенцева, которую считают человеком Арсена Авакова. Сама разжалованная дама-политик настаивает: это связано с давлением офиса президента. Ходят слухи, что Ясько понизили до рядового делегата ПАСЕ по просьбе главы ОП Андрея Ермака. Который управляет не только «российским направлением», но и самим Владимиром Зеленским.

Смена руководства в украинской делегации ПАСЕ произошла со скандалом, о котором узнала вся Украина. Экс-главу делегации, гиперактивную «слугу народа» Елизавету Ясько обвинили в излишней амбициозности, плохом руководстве и предложили добровольно сложить полномочия. В ответ Ясько опубликовала несколько постов в соцсетях, обвинив своих соратников в коррупции и девальвации совести.

«У меня возникли серьезные разногласия с коллегами, которые действуют методами, несовместимыми с моими идеалами. Коррупция и девальвация совести стали их нормой жизни, как и откровенное преклонение перед повесткой дня страны-агрессора (имеет в виду Россию — Прим. ФАН). Мне посоветовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и по-другому голосовать в ПАСЕ. Я отказалась, вот вам ответ», — обиженно написала Ясько.

Украина потеряла в ПАСЕ любовницу Саакашвили и профессиональную грантоедку

Впрочем, более половины членов украинской делегации все равно поддержали кандидатуру Марии Мезенцевой, еще одной молодой активистки и «слуги народа». Как выяснилось, Ясько подвели непомерные амбиции — она до последнего хотела стать ни много ни мало вице-президентом ПАСЕ. Да еще и совмещать эту должность с постом главы украинской делегации. В итоге получилось, как в сказке «О рыбаке и рыбке»: хотела стать владычицей морскою, а осталась у разбитого корыта.

Впрочем, «разбитое корыто» ждало Ясько не только в плане ее карьерных амбиций в ПАСЕ. Ранее, в декабре, она оказалась в числе граждан Украины, внесенных в черный список России. На это Ясько ответила: «В России у меня никогда не было активов. В этой вражеской стране я не была с 2014-го, и быть тем более не собираюсь». По мнению политологов, причиной занесения Ясько в черный список стало то, что именно она ранее внесла в Верховную раду и ПАСЕ проект санкционного списка, куда вошли десятки членов политической и культурной элиты РФ.

Лиза училась не только в англо-саксонских вузах, но и в МГУ — в 2013–2014 годах. Но «москалей» по традиции нынешней укроэлиты ненавидит и боится. Так, в ПАСЕ она не раз заявляла, что «украинская делегация не согласна с несправедливым возвращением России в Совет Европы. А также что «не боится нападок россиян и знает, как с ними надо общаться». Кроме разжалования в рядовые делегаты, Ясько получила оплеуху и в личной жизни — экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, летом лихо закрутивший с ней роман, в декабре остыл и прекратил с ней отношения.

Директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что в замене грантоедки Ясько на негрантоедку Мезенцеву нет ничего плохого.

Украина потеряла в ПАСЕ любовницу Саакашвили и профессиональную грантоедку

Комментируя скандал, Филиндаш отметил, что Украина довольно давно перестала использовать ПАСЕ как платформу для диалога.

«Еще со времен предыдущей Рады, клоунад Гончаренко и Березы в Страсбурге можно сказать, что вреда от присутствия парламентской делегации Украины в ПАСЕ было куда больше, чем пользы. Сейчас я также не вижу хоть какой-то пользы от пребывания там нашей делегации. ПАСЕ — это место для диалога, нахождения общего языка по разным проблемам, место, где можно коммуницировать, общаться и договариваться, — указал Филиндаш. — Поэтому для украинской делегации важно было бы наладить хоть какой-то контакт с делегацией России и других стран — соседей, с которыми у нас возникают проблемы, например, с той же Венгрией. Но никакого диалога, никакой нацеленности на договоренности я не вижу ни от прошлой делегации, ни от нынешней», — говорит он.

Эксперт указал, с 2014 года от украинской делегации в ПАСЕ не было ни одного позитивного результата, поэтому и от смены одной «служки» на другую не будет никакого вреда.

«У наших делегатов была все время конфронтационная риторика, поиск врагов, требование все больших санкций к России. Поэтому никакого конкретного результата от того, что в Страсбург ездят десятки депутатов от Украины и заседают, нет. Нельзя предъявить за все эти шесть лет ни одного конкретного результата их деятельности. Поэтому эти перестановки вряд ли на что-то повлияют. Правда, Ясько была грантоедкой, то есть относилась к числу депутатов, которые полностью находятся под контролем Запада и выполняют его команды за деньги. А Мезенцева вроде как не относится к числу грантоедок. Поэтому, возможно, какие-то подвижки произойдут. Хотя пока общий курс Киева не изменится, то и в ПАСЕ мало что может измениться», — резюмировал эксперт.

Украина потеряла в ПАСЕ любовницу Саакашвили и профессиональную грантоедку

По мнению киевского политолога Владимира Воли, нынешний состав делегации в ПАСЕ выглядит менее экспрессивным в своих выступлениях, комментариях, перформансах, чем во времена Борислава Березы или Алексея Гончаренко.

«На самом деле в межпарламентском политическом клубе, которым является ПАСЕ, все зависит от того, какое количество чьих сторонников находится в момент голосования в зале. Кворума, обязательного для принятия решения, почти никогда нет. Поэтому говорить, справляется ли кто-то или не справляется, даже несколько некорректно», — считает Воля.

По словам аналитика, резолюции в интересах Украины по вопросам прав человека, Крыма, Донбасса были приняты в силу естественных причин, ведь у Украины все еще есть союзники, и они присутствовали в зале.

«Впрочем, сложно оценить деятельность наших делегатов в полном масштабе. Ведь из-за коронавируса в ПАСЕ уже год не было каких-то заседаний или дебатов. Большинство мероприятий из-за коронакризиса в ЕС перенесены на неопределенный срок, и говорить об эффективности делегации Украины сложно, — подчеркнул политолог. — По большому счету, замена Ясько на Мезенцеву ни на что не влияет. Ясько оказалась в оппозиции по ряду моментов, и ей просто перестали доверять. Ее решили наказать за строптивость по голосованию в ряде вопросов, не связанных с деятельностью ПАСЕ. Насколько я знаю, ее подвинули вполне заслуженно, но в целом это ни на что не влияет».

Как считают аналитики, сменщица Ясько на посту главы делегации ОБСЕ вряд ли станет подарком для России. Ее первым заявлением стало: «Мы остаемся форпостом украинских интересов. Для нас Россия — страна-агрессор, с которой мы воюем седьмой год». По данным СМИ, отчим Мезенцевой — крупный авторитетный харьковский бизнесмен Виталий Федоров. Он имеет серьезные интересы в аптекарском и строительном бизнесе, а также активно лоббирует продвижение падчерицы в политике.

Кроме того, как пишут украинские СМИ, бойфренд Мезенцевой Антон Данилов в прошлом году открыл два магазина спортивной одежды в Москве и Петербурге. Это ничуть не мешало Мезенцевой публично придерживаться мейнстрима — обвинять Россию в агрессии и ездить волонтером в оккупированный ВСУ Донбасс. То есть обе дамы-политика являются чистым продуктом постмайдановской украинской политики: неформально имея опосредованные деловые или учебные связи с Россией, на публике они изо всех сил поливают ее грязью.

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