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Диетолог объяснила, почему стоит заменить животное молоко на растительное

Маргарита Королева объяснила, почему стоит заменить животное молоко на растительное

Тема замены животного молока на растительное очень актуальна не только среди веганов и вегетарианцев, но и среди всеядных. Кто-то боится появления акне на лице, а кто-то боится лишних килограммов.

Сейчас существует множество альтернатив молоку животного происхождения: кокосовое, соевое, миндальное, рисовое.

Насколько такая замена полезна и в чем могут быть преимущества растительного молока, рассказала корреспонденту ФАН диетолог Маргарита Королева. Также диетолог рассказала, почему все же стоит постараться отказаться от молока животного происхождения.

«Молочные продукты — весьма индивидуальный вопрос для каждого организма. Существует индивидуальная непереносимость продуктов питания. Чаще всего у людей возможна непереносимость именно молочных продуктов», — отметила Маргарита Королева.

Маргарита Королева объяснила, почему стоит заменить животное молоко на растительное

Она посоветовала людям, у которых имеются аутоиммунные заболевания, включая аутоиммунный артрит, заболевания кишечника, проблемы с кожей, проблемы с когнитивными функциями, сдать кровь на скрытую непереносимость продуктов питания для их вычисления и выявления.

«Зачастую в такой список попадают молочные продукты (само молоко в том числе). Молоко животного происхождения, содержащее большое количество лактозы, — не лучший продукт питания для взрослого человека», — рассказала диетолог.

Маргарита Королева уверена, что у каждого имеющего вышеперечисленные заболевания, уже существует букет болезней, о которых он даже не подозревает. Также не подозревает, что в списке употребляемых продуктов есть непереносимое им молоко и даже другие молочные и кисломолочные продукты. Есть люди, которые переносят молоко, но их очень немного.

Маргарита Королева объяснила, почему стоит заменить животное молоко на растительное

Молоко, закисляя организм, заставляет его выходить на полезные для себя уровни pH (водородный показатель баланса кислоты и щелочи в моющем средстве. — Прим. ФАН), забирая щелочные минералы и костные ткани. Из-за этого молоко может провоцировать остеопороз.

«Если человеку приятно кашу есть с молоком, лучше заменить его на растительное, например, кокосовое, оно очень хорошо переваривается людьми. Кроме того, это прекрасный продукт для поддержания хорошей формы и улучшения микрофлоры кишечника», — посоветовала Королева.

Также заменой может быть миндальное молоко, овсяное, гречневое. По мнению диетолога, из этого молока мы так же, как и из животного, можем получить минеральные вещества — белки растительного происхождения. Несмотря на это, людям необходимо включить в рацион натуральные продукты животного происхождения, не переработанные пищевой промышленностью: мясо, рыбу, чтобы набрать необходимое количество животного белка и аминокислот, которые поднимут иммунитет и будут строительным материалом для наших гормонов и клеточных мембран.

«Источник белка необходим для поддержания жизнедеятельности организма. Организм сам не производит белок, он обязательно должен поступать из продуктов питания. Они несут нам незаменимые аминокислоты», — объяснила диетолог.

Маргарита Королева объяснила, почему стоит заменить животное молоко на растительное

Маргарита Королева посоветовала употреблять кисломолочные продукты.

«Йогурт, например, мы можем использовать в своем питании при хорошей усвояемости, но употреблять не более трех раз в неделю и не чаще одного раза в день. Этот компонент будет нам давать радость без вреда для организма», — резюмировала собеседница Федерального агентства новостей.

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