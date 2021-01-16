Диетолог объяснила, почему стоит заменить животное молоко на растительное

Тема замены животного молока на растительное очень актуальна не только среди веганов и вегетарианцев, но и среди всеядных. Кто-то боится появления акне на лице, а кто-то боится лишних килограммов.

Сейчас существует множество альтернатив молоку животного происхождения: кокосовое, соевое, миндальное, рисовое.

Насколько такая замена полезна и в чем могут быть преимущества растительного молока, рассказала корреспонденту ФАН диетолог Маргарита Королева. Также диетолог рассказала, почему все же стоит постараться отказаться от молока животного происхождения.

«Молочные продукты — весьма индивидуальный вопрос для каждого организма. Существует индивидуальная непереносимость продуктов питания. Чаще всего у людей возможна непереносимость именно молочных продуктов», — отметила Маргарита Королева.

Она посоветовала людям, у которых имеются аутоиммунные заболевания, включая аутоиммунный артрит, заболевания кишечника, проблемы с кожей, проблемы с когнитивными функциями, сдать кровь на скрытую непереносимость продуктов питания для их вычисления и выявления.

«Зачастую в такой список попадают молочные продукты (само молоко в том числе). Молоко животного происхождения, содержащее большое количество лактозы, — не лучший продукт питания для взрослого человека», — рассказала диетолог.

Маргарита Королева уверена, что у каждого имеющего вышеперечисленные заболевания, уже существует букет болезней, о которых он даже не подозревает. Также не подозревает, что в списке употребляемых продуктов есть непереносимое им молоко и даже другие молочные и кисломолочные продукты. Есть люди, которые переносят молоко, но их очень немного.

Молоко, закисляя организм, заставляет его выходить на полезные для себя уровни pH (водородный показатель баланса кислоты и щелочи в моющем средстве. — Прим. ФАН), забирая щелочные минералы и костные ткани. Из-за этого молоко может провоцировать остеопороз.

«Если человеку приятно кашу есть с молоком, лучше заменить его на растительное, например, кокосовое, оно очень хорошо переваривается людьми. Кроме того, это прекрасный продукт для поддержания хорошей формы и улучшения микрофлоры кишечника», — посоветовала Королева.

Также заменой может быть миндальное молоко, овсяное, гречневое. По мнению диетолога, из этого молока мы так же, как и из животного, можем получить минеральные вещества — белки растительного происхождения. Несмотря на это, людям необходимо включить в рацион натуральные продукты животного происхождения, не переработанные пищевой промышленностью: мясо, рыбу, чтобы набрать необходимое количество животного белка и аминокислот, которые поднимут иммунитет и будут строительным материалом для наших гормонов и клеточных мембран.

«Источник белка необходим для поддержания жизнедеятельности организма. Организм сам не производит белок, он обязательно должен поступать из продуктов питания. Они несут нам незаменимые аминокислоты», — объяснила диетолог.

Маргарита Королева посоветовала употреблять кисломолочные продукты.