Президент Мексики заявил, что США сфабриковали дело против «картельного генерала»

Мехико, 16 ноября. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил американское Агентство по борьбе с наркотиками (DEA) в фабрикации уголовного дела против бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса. Об этом сообщает испанское информационное агентство El País.

Лопес Обрадор заявил, что полностью доверяет генеральной прокуратуре Мексики, которая 14 января сняла все обвинения с Сальвадора Сьенфуэгоса. Власти США обвиняли его в сотрудничестве с наркокартелем Бельтран Лейва.

«Прокуратура решила, что сфабрикованное DEA обвинение генерала Сьенфуэгоса не соответствует действительности. Решение принимает прокуратура, но правительство, которое я представляю, поддерживает его, — объявил Лопес Обрадор на пресс-конференции 15 января, — Соединенные штаты оставляют за собой право возобновить уголовный процесс против Сьенфуэгоса, если этого не сделает правительство Мексики».

La vida pública es cada vez más pública. Conferencia matutina. https://t.co/Oq8YTFiPYc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 15, 2021

По мнению президента, арест экс-министра обороны Мексики «был связан с выборами в США, а не с вопросами общественной безопасности».

«Как это случилось? Со временем мы узнаем. Политика — это время. Это произошло накануне выборов в США, — отметил Лопес Обрадор. — Были предприняты действия с нарушением соглашения об обмене информацией, потому что между странами не было доверия».

Глава правительства Мексики также заявил, что в ближайшее время генеральная прокуратура обнародует полное досье по делу Сьенфуэгоса объемом более 700 страниц с доказательствами его невиновности. Лопес Обрадор призвал американскую сторону поделиться любой информацией, которая еще не была передана правительству Мексики.

В ноябре 2020 года министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что «почти самоубийственным актом было бы привезти его (Сьенфуэгоса) в Мексику, а потом ничего не делать».

"No hay elementos para iniciarle acción penal en su contra o determinar algún tipo de situación procesal vinculada a proceso. Esa es la verdad", dijo Marcelo Ebrard (@m_ebrard) sobre Salvador Cienfuegos.https://t.co/7mqtBaKu0D — LA OCTAVA (@laoctavadigital) January 15, 2021

Отвечая на вопросы журналистов, глава МИД отметил, что мексиканская сторона сделал все возможное для расследования подозрений о причастности Сьенфуэгоса к связам с наркокартелем и у него нет причин не доверять генеральной прокуратуре. По словам дипломата, в уголовном деле присутствуют «другие моменты, которые важно расследовать».

Бывший министр обороны и генерал-лейтенант мексиканских вооруженных сил Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда был арестован американским агентством по борьбе с наркотиками 14 ноября в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в получении взяток от картеля Бельтран Лейва. Спустя четыре дня генерал был передан генеральной прокуратуре Мексики для дальнейшего расследования. Мексиканская сторона обещала внимательно изучить материалы DEA, однако 14 января с экс-министра были сняты все обвинения.