Лучшие роли Василия Ланового, влюбившего в себя весь Советский Союз

Сегодня, 16 января, советскому и российскому актеру кино и театра, народному артисту СССР, герою труда РФ и общественному деятелю Василию Лановому исполняется 87 лет. К сожалению, свой день рождения Василий Семенович, госпитализированный с коронавирусом 2 января, проводит в больнице. ФАН желает выдающемуся артисту скорейшего выздоровления и крепкого здоровья, а также вспоминает его самые запоминающиеся роли.

Павел Корчагин (1956)

Василий Лановой начал сниматься в кино, еще будучи студентом Щукинского училища. В 1956 году юный Вася сыграл главного героя в фильме «Павел Корчагин» по знаменитому роману Николая Островского «Как закалялась сталь». Это работа принесла Лановому всесоюзную известность и открыла дорогу в мир большого кино. На роль изначально утвердили Георгия Юматова, который впоследствии заболел и не смог продолжить съемки. В срочном порядке режиссеры картины Александр Алов и Владимир Наумов привлекли к работе начинающего актера. Талантливый и задорный Лановой потрясающе вжился в образ отважного, мужественного и сильного духом Павла, на судьбу которого выпали нечеловеческие испытания.

Алые паруса (1961)

Спустя пять лет после съемок в экранизации «Павел Корчагин» Василия Ланового утвердили на роль Артура Грея — молодого и красивого капитана корабля с алыми парусами. Романтичный, целеустремленный, мужественный и привлекательный мечтатель влюбил в себя всех советских девушек и женщин. Экранизация «Алых парусов» по повести Александра Грина принесла артисту небывалый успех и звание главного секс-символа СССР. Несмотря на жесткую критику экспертов, фильм пришелся по душе советским зрителям во многом из-за главных актеров — Анастасии Вертинской и Василия Ланового, ставших самой красивой парой советского кинематографа.

Иду на грозу (1965)

Еще одна блестящая работа в фильмографии Василия Ланового, исполнившего роль жизнерадостного, изворотливого, но при этом обаятельного и умного молодого геофизика Олега Тулина. В картине наравне с темами власти, бюрократии и науки раскрывается проблема человеческих взаимоотношений. Пронзительный взгляд Тулина в конце фильма никого не оставляет равнодушным.

Война и мир (1965)

В 1965 году Василий Лановой сыграл обворожительного и опасного змея-искусителя Анатоля Курагина в экранизации грандиозного романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Василий Семенович очеловечил Анатоля и придал образу ленивого ловеласа и прожигателя жизни глубины и самоотверженности. Лановой изначально пробовался на роль Андрея Болконского, но, по мнению режиссера Сергея Бондарчука, не очень подходил для нее. В 1969 году «Война и мир» получила самую престижную мировую кинонаграду «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Анна Каренина (1967)

Советская «Анна Каренина» до сих пор считается лучшим фильмом, снятым по роману Льва Николаевича Толстого. Василию Лановому здесь досталась роль графа-красавца Алексея Вронского. Примечательно, но Лановой изначально не хотел сниматься: образ Вронского казался ему пустым и плоским. Позже режиссеру кинокартины Александру Зархи удалось уговорить привередливого актера. Анну Каренину довелось сыграть бывшей супруге Ланового — Татьяне Самойловой. Самойлова и Лановой настолько правдоподобно и искренне изобразили любовь на экране, что про их возобновление отношений не говорил только ленивый. Позже Василий Семенович признавался: «Прошлое помогло, пережитое мной и Самойловой придавало этой ситуации пикантности».

Офицеры (1971)

Самая известная работа Василия Ланового — роль мужественного и благородного советского командира Ивана Вараввы в легендарной военной драме, повествующей о мужской дружбе, женской преданности, чести и патриотизме — «Офицеры». Герой аристократичного Ланового — бесстрашный романтик, поставивший дружбу превыше личных интересов и сохранивший честь и достоинство. Василий Семенович признавался, что всегда мечтал сыграть идеального офицера Андрея Болконского из «Войны и мир», а образ безнадежно влюбленного Вараввы ему совершенно не нравился. Лановой отказывался от предложения режиссера Владимира Рогового трижды, но в конце концов сдался и согласился. По итогу роль офицера Ивана стала для артиста самой дорогой — тысячи мальчишек после просмотра киноленты решили связать жизнь с армией.

17 мгновений весны (1973)

В 1973 году Лановой снялся в нетипичной для себя роли, сыграв одного из высших немецких офицеров, обергруппенфюрера и генерала Карла Фридриха Отто Вольфа в сериале «17 мгновений весны». Василий Семенович как всегда точно передал характер и жизнь своего персонажа, но изобразил уже не отчаянного романтика и красивого героя-любовника, а зрелого, мощного, умного и величественного мужчину.

Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилла Крок рассказывал, что Василий Лановой, заболевший коронавирусом, чувствует себя нормально. С Лановым в больнице пребывает и его супруга Ирина Купченко. У нее тоже был диагностирован COVID-19. В связи с болезнью спектакли с участием 87-летнего Ланового перенесены.