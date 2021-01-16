Востоковед Вавилов дал прогноз развития отношений между Россией и Китаем в 2021 году

Российский политический эксперт, востоковед Николай Вавилов прогнозирует ухудшение российско-китайских отношений в сфере торговли и продолжение научно-технического сотрудничества. Об этом эксперт рассказал ФАН.

Вавилов обратил внимание, что существенное влияние на российско-китайские отношения окажет приход к власти демократов в США.

«Во-первых, в связи с тем, что к власти в США пришли демократы, они уже сейчас подняли голову, начали активную поддержку проамериканских сил в Китае. Сменился министр торговли, который призывал улучшить отношения Китая и США, и, соответственно, для нас это не предвещает ничего хорошего точно. То есть те проблемные моменты, которые были у нас под конец года, с запретом рыбы, будут только усугубляться. Очевидно, что в торгово-экономических отношениях появятся некоторые проблемы», — предупредил востоковед.

Эксперт отметил, что в настоящий момент российско-китайское сотрудничество в научно-технической сфере находится на высоком уровне. Вавилов уверен, что в текущем году эта тенденция сохранится.

«Военное, научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем, находящееся в руках лояльных по отношению друг к другу групп, будет развиваться достаточно активно», — добавил собеседник ФАН.

Значительные проблемы внесет COVID-19, который, несомненно, будет влиять на российско-китайскую торговлю, считает Вавилов. Однако он напомнил, что страны работают над тем, чтобы создать паспорта здоровья и зеленые коридоры для возобновления активности между Россией и Китаем.

Ранее стало известно, что объем товарооборота между Россией и Китаем по итогам 2020 года составил 107,76 млрд долларов, что на 2,9% меньше относительно 2019 года.