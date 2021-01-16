Муниципальные выборы стартовали в Сабрате и Таджуре

Триполи, 16 января. Избирательные участки в Сабрате и Таджуре начали работу, говорится на официальном сайте Центрального комитета по выборам в муниципальные советы Ливии.

Издание Libya Al-Ahrar сообщает, что пункты для голосования открылись для граждан североафриканского государства согласно запланированному графику. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность на местах.

В центральном комитете по выборам уточнили, что избирательные участки заработали в муниципалитете Сабраты без происшествий.

#عاجل | اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية: فتح مراكز الاقتراع ببلدية #صبراتة دون أي معوقات أمنية pic.twitter.com/GJEkpfpTSN — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) January 16, 2021

Пункты для голосования в Таджуре также открылись без каких-либо угроз для граждан североафриканского государства. Мероприятие проходит в рамках законодательства, при соблюдении всех карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19.

شاهد | عدسة التناصح ترصد انطلاق انتخابات المجلس البلدي بتاجوراء #التناصح pic.twitter.com/YDVEYctuxR — قناة التناصح (@TanasuhTV) January 16, 2021

В начале января пресс-секретарь Центрального комитета по выборам в муниципальные советы Ливии Басим Муди прокомментировал явку на избирательные участки в четырех округах — Свани ибн Адам, Хай аль-Андалус, Каср аль-Ахъяр и Злитен. По его словам, местные жители сумели выполнить гражданский долг, несмотря на эпидемию коронавируса в регионе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бандформирования из Аз-Завии и Варшафаны применили силу ради фальсификации выборов в одном из муниципалитетов. Они заставляли ливийцев голосовать в пользу «нужного» кандидата.